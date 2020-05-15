Екатеринбург, , 05:25 — REGNUM В Свердловской области лечение одного пациента с COVID-19 на дому обойдётся в 7 200 рублей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Тариф утвердила 14 мая комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. Дома смогут лечиться лишь те граждане, у которых нет клинических проявлений либо заболевание проходит в лёгкой форме.

Стоимость лечения состоит из несколько типов лекарств, которые уже показали свою эффективность, а также исследования биологического материала на присутствие коронавируса и прочая диагностика. Примерно лечение лёгкой формы продлится две недели.

По данным свердловского ТФОМС, из стационаров региона уже выписаны 310 граждан, у которых был COVID-19. Их лечение обошлось в 14 млн рублей.