Вена, , 05:28 — REGNUM В Австрии, в рамках третьего этапа отмены введенных из-за коронавируса ограничений, с 15 мая открываются музеи, зоопарки, спортивные площадки, рестораны, кафе и бары, а с 18 мая возобновятся очные занятия в школах. Об этом сообщает австрийское министерство социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей.

Напомним, в рамках первого этапа, начиная с 14 апреля, в Австрии возобновили работу мелкие магазины, строительные и садоводческие рынки. Второй этап, начавшийся с 1 мая, ознаменовался отменой режима самоизоляции, открытием больших магазинов и предприятий сферы услуг, разрешением заниматься некоторыми видами спорта. Также 4 мая в школы для подготовки к выпускным экзаменам разрешили придти ученикам старших классов.

На третьем этапе помимо музеев, библиотек и предприятий общепита, также разрешено посещение церковных служб. Непременным условием для посещения всех общественных мест является ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

Читальные залы, традиционные кинотеатры и музыкальные фестивали остаются под запретом до сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил 12 мая, что контроль на границе Австрии с Швейцарией, введённый ранее для предотвращения распространения коронавируса, может быть снят к июню. А на границе с Германией — к середине июня.

Читайте также: Германия и Австрия изолируют Италию от европейского турпотока — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии сообщил о возможной отмене в июне контроля на границах