Владивосток, , 05:20 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 53 новых носителя коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 мая число заражённых коронавирусной инфекцией в Приморье — 1110 человек.

Суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост — 38,5%.

На 100 тыс. населения лидирует Находка — 169 случаев, во Владивостоке — 96 случаев. Далее идут Михайловский район — 59, Шкотовский район — 41, Анучинский округ и Партизанск — 38, Артем — 30, Дальнереченск и Дальнереченский район — 26, Уссурийск — 23, Арсеньев и Хасанский район — почти 23. На остальных территориях показатели — менее 20 случаев заражения на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края, на горно-обогатительном предприятии, подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией у работника.