Горно-Алтайск, , 05:16 — REGNUM В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 69. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за сутки выявлены четыре новых случая.

Диагноз подтвердился у жительниц Горно-Алтайска и Усть-Коксинского района. Первая входила в круг контактных лиц, вторая вернулась из соседнего региона.

«Кроме того, коронавирус подтверждён у двух жителей Кош-Агачского района, которые также контактировали с ранее выявленными заболевшими жителями района», — добавили в штабе.

Добавим, что почти половина — 30 человек уже выписаны из больниц после успешного завершения лечения. Остальные находятся в медицинских учреждениях. Также под медицинским наблюдением дома остаются 355 человек.

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