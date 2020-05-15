Тхимпху, , 05:14 — REGNUM В Бутане за прошедшие сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

К 15 мая общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 19. Все новые пациенты — граждане королевства, прибывшие из поездки на Ближний Восток. Отмечается, что за прошедшую неделю в Бутане было выявлено больше половины всех случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также отмечается, что 14 мая пятеро пациентов выздоровели. Двоих из них отправили домой в Соединенные Штаты.