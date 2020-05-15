Тюмень, , 05:11 — REGNUM В Тюменской области ветерану Великой Отечественной войны вероятно противоправно заменили водопроводные трубы за круглую сумму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 6 мая 2020 года трое неизвестных пришли к плохо видящему и слышащему человеку домой для осмотра водопроводных труб, и дали ему на подпись договор. Затем в квартире ими были срезаны трубы на кухне, в ванной и туалете. За установку новых труб они потребовали 32 тысячи рублей. После того, как ветеран заплатил всю сумму, ему в квартире приварили новые трубы.

Прокуратура Тюменской области по заявлению пожилого человека инициировала проверку, после которой будет принято процессуальное решение.