Южно-Сахалинск, , 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный человек выявлен в Южно-Курильске. Для того, чтобы определить круг контактных лиц, власти пошли на введение режима ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Коронавирус выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Курилы несколько дней назад. В аэропорту проведённый тест показал отрицательный результат. Гражданин получил предписание о двухнедельной изоляции и сдал анализы. Но не дождавшись окончания карантина, он вышел на работу. Сегодня, 15 мая, из лаборатории пришли положительные результаты — у человека выявлен коронавирус.

Вертолётом санавиации человек отправлен в госпиталь в Долинске на Сахалине.

Власти Сахалина сообщили о полном прекращении сообщения с Курилами до тех пор, пока не будет выявлен круг контактных лиц.

Прибывший из Дагестана гражданин должен был работать водолазом на судне «Байкал», принадлежащем ООО «Салюс». На судно наложен арест.

В отношении гражданина, нарушившего режим самоизоляции, ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине введены цифровые пропуска для прибывающих. За нарушение власти грозят многотысячными штрафами.