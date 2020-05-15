Ханой, , 05:16 — REGNUM В группе из 345 вьетнамских граждан, которые 13 мая вернулись из России на родину вывозным рейсом «Вьетнамских авиалиний» из Москвы, выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19.Сразу по прилёту все пассажиры эвакуационного рейса были помещены в карантинный центр провинции Куангнинь на севере страны. 23 человека, у которых выявили коронавирус, были помещены в госпиталь провинции Тхайбинь, двое других — в госпиталь провинции Хайзыонг.

По последним данным властей, во Вьетнаме за все время пандемии было выявлено 312 случаев заражения, из которых 260 закончились полным излечением. Остальные больные продолжают находиться под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, восемнадцать граждан России 12 мая были вывезены из Ханоя, где они застряли из-за пандемии нового коронавируса, самолетом «Вьетнамских авиалиний», прилетевшим в Москву для эвакуации вьетнамских граждан.

Ранее власти Вьетнама заявляли, что все новые случаи выявления COVID-19 связаны с людьми, въехавшими во Вьетнам из-за рубежа.

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