Токио, , 04:53 — REGNUM Минздрав Японии намерен провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу, передает телеканал NHK.

Программа ведомства начнет действовать в префектурах Токио, Осака и Мияги. Планируется проверить около 3 тыс. человек из каждого региона на предмет наличия антител к коронавирусу нового типа. Минздрав Японии предполагает, что результаты исследований покажут, насколько сильно распространился SARS-CoV-2 среди населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая власти Японии решили отменить режим ЧС почти во всех префектурах страны. Ограничения продолжат действовать лишь в Токио и еще семи регионах.

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