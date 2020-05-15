Дальнегорск, Приморский край, , 04:54 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края, на горно-обогатительном предприятии, подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией у работника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Читайте также: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба — все новости

Установлено, что выявленный носитель коронавируса проходил лечение во Владивостоке в марте—апреле.

13 мая он уехал в краевую столицу на плановую операцию, и 14 мая стало известно о положительном тесте на коронавирус, мужчину сразу госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц Владивостока.

«Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели. На предприятии работает дезинфицирующая бригада. Работа системообразующего предприятия в Дальнегорске продолжится в карантинном режиме: допуск на комбинат разрешён только сотрудникам, которым ежедневно измеряют температуру, проводится регулярная санобработка помещений и рук, введён обязательный масочный режим», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье число заражённых коронавирусом с 8 по 14 мая увеличилось в 1,5 раза. На 14 мая было выявлено 1057 носителей коронавируса.