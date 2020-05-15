Пекин, , 04:48 — REGNUM Нематериковой части Китая подтверждено четыре новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета, все четыре случая являются внутренними. Ни одного привнесенного из-за рубежа случая не выявлено за сутки. Все вновь заболевшие выявлены в провинции Цзилинь на северо-востоке страны.

Кроме того, еще у одного пациента имеется подозрение на COVID-19. Им является гражданин Китая, прибывший в Шанхай из-за рубежа. Новых смертей от коронавируса также зафиксировано не было.