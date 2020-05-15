Пекин, , 04:45 — REGNUM Китайские военные рекрутируют выпускников университетов страны на младшие офицерские должности впервые за все время, сообщили 14 мая в Министерстве обороны КНР.

Прием онлайн-заявок начнётся на официальном сайте министерства обороны www.gfbzb.gov.cn уже с 15 мая для всех, кто желает пополнить собой состав вооружённых сил Китая. Целью набора, преимущественно, является привлечение научных и инженерных кадров, а также тех, кто специализируется в области медицинских технологий и языков. Приоритет будет отдан именно свежим выпускникам.

Младший офицерский состав из числа выпускников вузов Китая будет проводиться одновременно с набором обязательного обслуживающего персонала в этом году с 1 августа по 30 сентября.