Хайкоу, Китай, , 04:39 — REGNUM Самая южная островная провинция Китая Хайнань передала 30 тыс. одноразовых медицинских масок штату-побратиму Пенангу в Малайзии, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Маски, как ожидается, прибудут в столицу Малайзии в течение трех-четырех рабочих дней прямым рейсов и окажут свой вклад в борьбу и профилактику эпидемии нового коронавируса, сообщили в власти провинции.

К 13 мая Хайнань передал медицинские грузы 36 городам и регионам-побратимам в 23 странах мира. В число грузов входило 786 тыс. одноразовых медицинских масок, 20 тыс. масок KN95, 1000 защитных медицинских костюмов, 1000 бутылок с дезинфицирующим средством и 50 тыс. пар одноразовых медицинских перчаток на общую сумму 2,65 млн юаней (около $373,3 тыс.).

Отметим, что у провинции Хайнань, расположенной на одноимённом острове на самом юге Китая насчитывается 64 городов-побратимов по всему миру. Побратимские отношения с малайзийским штатом Пенанг были выстроены в 2013 году.