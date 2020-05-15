Пекин, , 04:31 — REGNUM Прокуратура Китая преследовала около 20 тыс. человек в связи с совершением преступлений сексуального характера в отношение несовершеннолетних, включая изнасилование и непристойность за первые 11 месяцев 2019 года, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

По данным Верховной народной прокуратуры КНР, за указанный период прокуратура одобрила арестов почти 44,1 тыс. подозреваемых в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних и преследовала 56,7 тыс. человек за подобного рода преступления, что на 20,06% и 26,48% соответственно больше в годовом исчислении, сообщил представитель прокуратуры Ши Вэйчжун.

В прошлом году прокуратура Китая также поддержала подачу 216 исков о преступлениях, совершенных лицами, содержащимися под стражей, в отношение несовершеннолетних и подачу 142 исков об острой нехватке опекунства, что нарушило права и интересы несовершеннолетних.