Шэньян, Китай, , 04:25 — REGNUM Более 7500 человек в городе Шэньяне на северо-востоке Китая были помещены под медицинское наблюдение и для проведения тестов на наклеивание кислоты для выявления COVID-19, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Данная мера была принята местными властями для усиления профилактики и сдерживания эпидемии нового коронавируса после того, как недавно в городе было выявлено три новых случая заболевания COVID-19.

Один случай был выявлен 10 мая. Считается, что заболевших имел связи с одним из подтвержденных больных в городе Шулань провинции Цзилинь, сообщил директор Центра контроля и профилактики инфекционных заболеваний города Шэньяна Сунь Байцзюнь.

По его словам, два других подтверждённых пациента работали совместно с заболевшим ранее. Всего 7500 человек были помещены под медицинское наблюдение, из них 1093 человека имели тесный или непрямой контакт к стремя подтвержденными пациентами.

Напомним, что ранее в Цзилине был выявлен кластерный случай заболевания COVID-19, в связи с чем власти были вынуждены ввести дополнительные профилактические меры в регионе, а также направить туда целую команду специалистов.