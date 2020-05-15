Гуйян, Китай, , 04:17 — REGNUM Китайская международная выставка индустрии Больших данных 2020 (Big Data Industry Expo 2020) была отменена из-за пандемии нового коронавируса в мире, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Выставка должна была пройти с 26 по 29 мая в столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая городе Гуйяне. В оргкомитете также сообщили, что ряд региональных мероприятий по развитию индустрии больших данных в Китае будет проведен во второй половине этого года.

С 2015 года выставка была первой в своем роде в Китае, нацеленной именно на данную тематику. Она проводилась в Гуйяне уже пять раз. В прошлом году выставка привлекла уже 448 предприятий из 59 стран и регионов мира.

Будучи первой и пилотной зоной развития индустрии больших данных в Китае, Гуйян привлекает таких транснациональных и китайских тяжеловесов вроде Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba и Foxconn для создания центров больших данных и облачных вычислений и открытия региональных штаб-квартир.