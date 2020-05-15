Ухань, Китай, , 04:09 — REGNUM За время работы, ни в одном из 16 временных госпиталях Уханя, наиболее из всех городов Китая пострадавшего от эпидемии нового коронавируса, не выявлено смертей от внутрибольничных инфекций, сообщает 14 мая агентство Синьуха.

Как сообщили в местной комиссии здравоохранения, за время блокады города Уханя, в общей сложности 16 общественных мест вроде выставочных центров и гимназий было переоборудовано под временные госпитали для лечения пациентов, у которых имеются легкие и средние по тяжести симптомы нового коронавируса.

С 5 февраля, когда был открыт и начал принимать пациентов первый временный госпиталь в Ухане и до 10 марта, когда последний временный госпиталь был закрыт, через них прошло более 12 тыс. пациентов, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Сун Шули во время пресс-конференции в Пекине.

Данные госпитали сыграли крайне важную роль в профилактике и сдерживании эпидемии нового коронавируса, отметил Сун. Свыше 8000 медицинских работников со всей страны были направлены на работу в эти госпитали на борьбу с эпидемией.