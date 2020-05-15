Чэнду, Китай, , 03:59 — REGNUM Все панды, обитающие на Научно-исследовательской базе разведения гигантских панд в Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая, были протестированы на новый коронавирус, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Ни у одного животного не было выявлено положительного результата тестирования. Руководство базы попросило авторитетные организации взять тест нуклеиновых кислот у бамбуковых медведей после того, как в СМИ появилась информация, что несколько тигров и львов в Нью-Йоркского зоопарка Бронкса оказались заболевшими COVID-19, сообщил директор базы Чжан Чжихэ.

«Все тесты уже пришли к нам на руки с отрицательными результатами, ни одна панда на нашей базе не инфицировано коронавирусом», — заявил Чжан.

Отметим, что Научно-исследовательская база разведения гигантских панд в Чэнду является центром притяжение всех любителей панд мира. Он расположен в столице провинции Сычуань и там обитает в неволе более 80 гигантских панд.