Чэнду, Китай, 15 мая 2020, 03:59 — REGNUM Все панды, обитающие на Научно-исследовательской базе разведения гигантских панд в Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая, были протестированы на новый коронавирус, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.
Ни у одного животного не было выявлено положительного результата тестирования. Руководство базы попросило авторитетные организации взять тест нуклеиновых кислот у бамбуковых медведей после того, как в СМИ появилась информация, что несколько тигров и львов в Нью-Йоркского зоопарка Бронкса оказались заболевшими COVID-19, сообщил директор базы Чжан Чжихэ.
Отметим, что Научно-исследовательская база разведения гигантских панд в Чэнду является центром притяжение всех любителей панд мира. Он расположен в столице провинции Сычуань и там обитает в неволе более 80 гигантских панд.