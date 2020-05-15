Красноярск, 15 мая 2020, 04:23 — REGNUM В пятницу, 15 мая, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха +14… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В 7:40 на Театральной площади было +7 °C.
Ночью с 15 на 16 мая ожидается до +5 °C, без осадков.
Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.
В центральных и южных районах Красноярского края утром местами туман. На юге Таймырского муниципального района днём ожидаются порывы южного ветра до 15−18 м/с.
В субботу, 16 мая, в Красноярске до +22 °C днём и до +12 °C ночью.
В воскресенье, 17 мая, в Красноярске ожидается до +24 °C днём. Ночью до +12 °C.