Пекин, , 03:47 — REGNUM Суды всех уровнях в Пекине возобновили работу регистрационных залов, залов судебных заседаний и приемных залов для приема общественных жалоб, сообщили 14 мая в высшем народном суде Пекина.

Тяжущиеся, юристы и прочие участники делопроизводства, при этом, должны носить лицевые маски во время всех процедур. При входи в помещения данные лица помимо прохождения проверки безопасности, также приходят процедуру замера температуры тела, а также сверки паспорта здоровья по QR-коду.

Любой, у кого выявлены симптомы коронавируса вроде жара или одышки не смогут попасть в помещение суда. Для снижения риска распространения эпидемии, суды Пекина всех уровней также ограничат число людей, которые могут войти в помещение суда.

Напомним, что все очные заседания суда в Пекине были прекращены еще в конце января после начала эпидемии нового коронавируса в Китае. Теперь постепенно суды возвращаются в нормальное рабочее русло.