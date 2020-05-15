Далянь, Китай, , 03:36 — REGNUM Офицеры таможни прибрежного города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая пресекли импорт более 300 тонн твердых отходов, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Таможенные органы досмотрели целый ряд ввезенных в Китае товаров весом 306 тонн, которые были задекларированы в качестве почвенного кондиционера. Тем не менее, скорлупа от яиц и перья были найдены на поверхности груза, который, подозревался в качестве твердых отходов.

Образцы груза были направлены ан инспекцию, а затем было получено подтверждение, что груз — ни что иное, как недоделанный компост в смеси с бытовым мусором. А это подпадает по определение запрещенного к ввозу в Китай твердого мусора. Расследование продолжается.

Напомним, что Китай начал импортировать в страну твердые отходы в 80-е годы прошлого века, когда страна стояла перед лицом нехватки ресурсов и денег на их приобретение для модернизации страны. Теперь же Китай самодостаточной экономически мощной державой, в связи с чем в 2019 году было принято решение о запрете импорта твердых отходов за исключением содержащих редкие ресурсы.