Владивосток, , 03:40 — REGNUM В Приморье число заражённых коронавирусом с 8 по 14 мая увеличилось в 1,5 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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За прошедшую неделю прирост носителей коронавируса в Приморье составил 330 человек. По этим показателям регион занимает третье место среди субъектов Дальнего Востока.

Наибольший скачок наблюдается в Якутии. Количество выявленных заражений выросло в 1,8 раз, что составляет 302 человека. Наименьший прирост в 1,2 раза — на Колыме и Камчатке.

В целом по Дальнему Востоку подтверждённые случаи заражения коронавирусной инфекции увеличились в 1,5 раз. По России показатель немного ниже. Количество выявленных зараженных выросло в 1,4 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры могут быть ослаблены к концу мая. Необходимо «пожить неделю-другую» в текущем режиме, чтобы увидеть, «как аукнутся» праздники и открытие ряда производств в столице.