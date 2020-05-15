Куньмин, Китай, , 03:29 — REGNUM Лесной пожар, разгоревшийся в провинции Юньнань на юго-западе Китая несколько дней назад, наконец был потушен ранним утром 14 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Жертв или пострадавших за время тушения пожара зафиксировано не было. Пожар разгорелся в 15:33 по местному времени 9 мая в городе Аньнин. К утру 13 мая пожар уже успел перекинуться на соседний уезда Луфэн при Чусюн-Ийском автономном округе провинции. Пожар в Аньнине был потушен к обеду того же дня, в то время как пожар в Луфэне удалось победить к 1:10 по местному времени 14 мая.

В местном пожарном департаменте сообщили, что пламя успело сжечь 140 гектар земли. Около 5800 пожарных, офицеров и солдат Народно-Освободительной армии Китая, местных кадров и местных жителей принимали участие в борьбе с пожаром.

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