Владивосток, , 03:26 — REGNUM Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин обзавёлся новой должностью.

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Известный в прошлом в крае политик, согласно отчёта ПАО «Фонд ТИГР» за первый квартал 2020 года, в декабре 2019 года стал членом совета директоров АО «Русская рыбная компания» (РРК), пишет Конкурент.

Компания — крупнейший добытчик и дистрибьютор рыбы и морепродуктов в России, долгое время находилась в составе группы «Русская аквакультура» Максима Воробьёва, брата губернатора Подмосковья.

Сергею Дарькину принадлежит по 33% «РРК холдинга», следует из ЕГРЮЛ.

Согласно бухгалтерскому отчету фонда, в 2019 году ТИГР Дарькина заработал 34,9 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, прима Приморского академического драмтеатра имени Горького, супруга бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва, владеет состоянием в 250 млн долларов и находиться на 18 строчке в топ-25 самых богатых женщин России по версии Forbes.