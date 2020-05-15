Буэнос-Айрес, , 03:15 — REGNUM Обвиняемый в преступлениях против человечности в годы правления военной хунты в Аргентине бывший офицер ВМС Гонсало Санчес экстрадирован в Буэнос-Айрес из бразильского города Рио-де-Жанейро, 14 мая сообщается на сайте аргентинского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время Санчес находится под стражей и готовится предстать перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Гонсало Санчеса в Бразилии стало известно 12 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия экстрадирует в Аргентину обвиняемого в преступлениях времён хунты