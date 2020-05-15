Маунтин-Вью, США, , 04:23 — REGNUM Сбой в функционировании видеохостинга YouTube американской компании Google отметили пользователи по всему миру. Об этом 15 мая сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов по всему миру.

Жалобы поступали в основном от пользователей из США, Великобритании, Германии и Японии. В России неполадки в работе видеохостинга YouTube отмечали прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Порядка 80% пользователей испытали проблемы в работе с сайтом, у 17% возникли проблемы при просмотре видео, примерно 2% не смогли войти в свою учётную запись.

Как сообщало ИА REGNUM пользователи из разных стран заявляют о сбоях в работе сервиса видеоконференций Zoom, произошедших 13 мая.

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