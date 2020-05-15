Лима, , 02:46 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили 4298 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 80 604. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Перу стали 2267 человек.

«Лима остается регионом с наибольшим числом заболевших COVID-19 — 52 545 человек», говорится в заявлении минздрава.

Также от коронавируса нового типа вылечился 25 151 человек, их уже выписали из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 мая в Перу более 90 сотрудников полиции и военнослужащих скончались от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2.

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