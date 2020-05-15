Вашингтон, 15 мая 2020, 02:27 — REGNUM В очередном выпуске передачи State of play компания Sony показала 18 минут геймплея (игрового процесса) предстоящей игры Ghost of Tsushima. Ролик был опубликован 14 мая на Twitch-канале PlayStation.
В видео были показаны многие игровые функции и умения персонажа. Геймеры также получили возможность увидеть некоторые игровые кат-сцены (кинематографические ролики, выполненные на «движке» (базовая программа) игры.
https://twitter.com/PlayStation/status/1261023225200480256
Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля 2020 года. Разработкой игры занимается студия Sucker Punch Productions. Проект станет эксклюзивом платформы Sony. Геймерам предстоит выступить в роли самурая, сражающегося с захватчиками во времена монгольского вторжения в Японию в в 1274 году.
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