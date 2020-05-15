Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Курорт Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где расположена загородная резиденция президента США Дональда Трампа, начнет возобновлять свою работу с 16 мая, передает телеканал CNN.

Сообщается, что на курорте все же пока останутся закрытыми спа-салон, спортзал, теннисные корты и главное помещение комплекса. Также персонал обязали соблюдать все необходимые санитарные требования, в связи с чем на курорте шезлонги со столиками и джакузи расставляют с дистанцией в два метра. В помещениях ежечасно проводится дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, резиденция Трампа в Мар-а-Лаго была частично закрыта 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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