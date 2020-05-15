Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Магазин видеоигр Epic Games Store не справился с наплывом желающих после того, как стал бесплатно раздавать игру Grand Theft Auto V. Проблемы у сервиса начались вечером 14 мая.

На его официальной странице в Twitter администрация сообщила, что серверы магазина перегружены из-за большого трафика, отметив, что знает о том, что пользователи могут испытывать проблемы со входом в систему, запуском игр, а также могуть видеть сообщения об ошибках. Она также написала, что пытается увеличить мощности Epic Games Store.

https://twitter.com/EpicGames/status/1260949362085150720

На момент написания этой новости администрация Epic games Store не смогла решить проблему. Пользователи сети наблюдали ошибку «403 Forbidden» при попытке зайти на сайт магазина. С аналогичной проблемой столкнулись те, кто попытался запустить клиент.

Ранее Epic Games объявила, что 14 мая 2020 года она начнёт бесплатно раздавать Grand Theft Auto V. Магазин предложил всем желающим получить игру, внутриигровую валюту и другие виртуальные ценности. Раздача GTA V продлится до 21 мая 2020 года. Стоит отметить, что сейчас в эту игру компании Rockstar Games ежедневно играет около 100 тыс. пользователей сервиса Steam, являющегося прямым конкурентом Epic Games Store.

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