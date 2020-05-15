Ашхабад, , 00:44 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил специализированной военной школе личное дело своего деда Бердымухамеда Аннаева, ранее переданное ему Министерством обороны России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

После передачи документов, отражающих боевой путь ефрейтора Бердымухамеда Аннаева, туркменский лидер посетил аудиторию школы, где дал курсантам ценные наставления и отеческие наказы.

Президент отметил, что в целях увековечения воинских традиций, патриотизма и мужества в 2014 году трем специализированным военным школам министерства обороны Туркменистана были присвоены имена Бердымухамеда Аннаева, Алп Арслана и Солтана Санджара.

«Наш народ воспитывает молодое поколение в духе высокого почитания и любви к таким святыням, как родная земля, дом и очаг, защищая их как зеницу ока, и веря, что дитя, преданное семье и очагу будет самоотверженно служить Родине. Быть преданным Родине, защищать ее как зеницу ока — священный долг и ответственная задача каждого», — подчеркнул Бердымухамедов.

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