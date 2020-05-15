Сантьяго, , 00:33 — REGNUM Власти Чили распорядились перевести ряд пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницы других городов из-за нехватки мест в медучреждениях, заявил замминистра чилийского минздрава Артуро Суньига в эфире телеканала Телетресе.

«Мы будет осуществлять необходимые перемещения пациентов в другие регионы страны, когда происходит волна заражений, подобная той, что мы наблюдаем сейчас в Сантьяго, Антофагасте и Икике», — заявил он.

По его словам, из-за роста числа зараженных пациентов ежедневно приходится перемещать до 70 пациентов в медучреждения в других регионах. Суньига подчеркнул, что в настоящее время необходимо обеспечить всех заболевших необходимым лечением.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая власти Чили приняли решение ввести тотальный карантин в столице страны Сантьяго. Также вводится режим карантина для граждан старше 75 лет на территории всей страны. К 13 мая в Чили было подтверждено более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.

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