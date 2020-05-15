Рига, , 00:11 — REGNUM В Латвии восстанавливается нормальная деятельность медицинских учреждений, замороженная в начале пандемии COVID-19. Число пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, приём которых был отложен и перенесён на неопределённый срок исчисляется тысячами.

«Если раньше мы могли оказывать четыре консультации в час, то теперь из-за требований безопасности и необходимости дезинфицировать оборудование, речь идёт только о двух или трёх пациентах.» — сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления рижской Восточной клинической больницы Имант Паэглитис.

В первую очередь клиники будут обслуживать пациентов, которые были записаны на приём ранее. Только в Восточной больнице речь идёт о 6000 человек.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.