Екатеринбург, , 05:13 — REGNUM В Свердловской области подготовят решения по охране здоровья граждан в «постэпидемический» период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев.

Предлагается продумать санитарные, социальные, экономические, просветительские и даже воспитательные меры. Специальную рабочую группу возглавил первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область поэтапно выходит из «режима самоизоляции».

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