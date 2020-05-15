Париж, , 00:03 — REGNUM Число пациентов в палатах интенсивной терапии во Франции продолжает снижаться, 14 мая сообщает Agence France-Presse.

По информации французского минздрава, за сутки число пациентов с коронавирусом в больницах сократилось на 608 до 20 463. Общее число больных COVID-19 в реанимациях сократилось на 129 до 2299.

Подтвержденное число случаев COVID-19 во Франции с начала эпидемии составляет 141 356, погибли от заболевания 27 425 человек.

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