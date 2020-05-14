Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что пятеро лично знакомых ему людей скончались от COVID-19. Об этом он сказал во время своего выступления перед работниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания.

Трамп рассказал, что коронавирус унес жизни пятерых близких ему людей. Двое из них были его друзьями.

«Я потерял пять человек, которых я знал. Двое были моими очень хорошими друзьями… Они были в возрасте, не могу сказать, что у них было прекрасное здоровье. Не могу сказать, что у них был идеальный вес. Не идеальный. Но они умерли. Это ужасно», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США лидирует по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно данным американских властей, по состоянию на 14 мая в США выявлено 1, 44 млн случаев COVID-19. Скончались 85 846 человек.