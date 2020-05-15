Москва, , 07:15 — REGNUM Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы в рамках акции «Ночь в музее», которая пройдёт 16 мая. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Но онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.

В Музее обороны Москвы покажут самые ценные предметы, в том числе из закрытого хранилища музея. В их числе личные вещи военачальников, бойцов партизанских отрядов и тружеников тыла, участвовавших в битве за Москву.

Экскурсоводы также представят уникальные зарисовки советского графика и иллюстратора Николая Жукова, сделанные им в 1946 году на Нюрнбергском процессе.

В залах музейного комплекса «История танка Т-34» расскажут о создании и боевом пути легендарной машины, выполнявшей тактические задачи на фронте с первых дней войны и вплоть до Дня Победы.

На экскурсии «Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого» можно будет узнать о детстве поэта, которое прошло в эвакуации.

Всего акция «Ночь в музее», которая в этом году пройдет онлайн на площадках более 50 музеев и выставочных залов, объединит почти 100 виртуальных экскурсий, лекций искусствоведов, концертов, мастер-классов, викторин и других мероприятий.