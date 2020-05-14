Аддис-Абеба, 14 мая 2020, 23:37 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Африке за сутки выросло примерно на 5000 и уже превышает 73 000, 14 мая сообщает Africa CDC.
По информации Африканского союза, к настоящему моменту на континенте подтверждены 73 176 случаев COVID-19, умерли от заболевания 2496 человек, 25 462 — выздоровели.
Больше всего случаев COVID-19 выявлено в ЮАР — 12 074. Больше всего погибших от коронавирусной инфекции в Египте — 556.
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