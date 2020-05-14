Женева, Швейцария, , 23:34 — REGNUM На Европейском континенте осенью 2020 года может начать вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 14 мая, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохраненияХанс Клюгев интервью Daily Telegraph.

Клюге обратил внимание, что некоторые страны после начала спада заболеваемости COVID-19 постепенно ослабляют ограничительные меры. Он считает это поспешным решением.

По мнению представителя ВОЗ. сейчас не время праздновать, а время готовится ко второй волне пандемии, которая может наступить уже осенью.

Также Клюге отметил, что осень можно ожидать воолну гриппа и кори.