Екатеринбург, , 23:29 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил ограничения по коронавирусу. Документ размещён на правовом портале региона.

Жителям разрешается заниматься на открытом воздухе спортом и физкультурой (вдвоём и при «соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров»).

Также теперь можно гулять вдвоём «при условии соблюдения социального дистанцирования». Однако посещать места массовые пребывания людей (включая детские площадки) до сих пор нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области поэтапно снимают ограничения по коронавирусу.

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