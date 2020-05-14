Париж, , 23:00 — REGNUM Вспышка воспалений у детей, причиной которых может быть коронавирус, выявлена в Париже, сообщается в докладе, опубликованном 14 мая на медицинском портале medRxiv.

Французские исследователи отметили, что с 27 апреля по 7 мая в педиатрический департамент университетской больницы в Париже поступили 17 детей с инфекционно-токсическим шоком, жаром, сыпью, болями в животе и рвотой.

Они отметили, что в аналогичные периоды 2018 и 2019 годов не было ни одного такого случая, а у большинства родителей этих детей наблюдаются симптомы COVID-19.

Ранее аналогичные явления были отмечены в Британии, в США, Германии и Италии.

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