Москва, , 22:56 — REGNUM Руководство филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова не нашло оснований для проведения служебной проверки после сообщения студенток о домогательствах со стороны преподавателей. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт.

Напомним, что студенческое издание DOXA опубликовало свидетельства нескольких студенток МГУ о якобы имевших место домогательствах со стороны преподавателей вуза. Затем это же издание опубликовало открытое письмо против домогательств в МГУ. Письмо подписали студенты, аспиранты, некоторые преподаватели и выпускники вуза.

Липгарт заявил, что информация, изложенная в публикациях DOXA? подтверждения не находит.

«У нас этих фактов нет. Доказательства в этих публикациях не представлены, имена не названы», — сказал исполняющий обязанности декана.

Также он отметил, что если домогательства действительно имели место, то этим должны заниматься правоохранительные органы, и никакая комиссия факультета не может их подменять.