Париж, , 22:50 — REGNUM Франция обошла Испанию и вышла на четвертое место в мире по числу жертв COVID-19, 14 мая сообщает Agence France-Presse.

Согласно официальным отчетам, во Франции за сутки от коронавирусной инфекции скончался 351 человек, общее число жертв увеличилось до 27 425 человек. В Испании за 24 часа от COVID-19 погибли 217 человек, общее число жертв — 27 321.

Наибольшее число смертей от COVID-19 в настоящий момент подтверждено в США (85 066), на втором месте — Великобритания (33 692), на третьем — Италия (31 368).

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