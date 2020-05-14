Красногорск, , 22:48 — REGNUM Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области на предстоящую ночь из-за прогнозируемого понижения температуры. Об этом сообщается 14 мая на сайте Гидрометцентра России.

Как уточняется, «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». Предупреждение действует на период с полуночи до 6 часов утра 15 мая.

Напомним, ранее сегодня в МЧС России сообщили, что в Московской области предстоящей ночью и утром ожидаются заморозки в отдельных районах до — 2 °C. В ведомстве призвали граждан проявлять осторожность при эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.

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