Тегеран, , 10:44 — REGNUM 14 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана заявил, что ещё 71 иранец умер от коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его словам, в результате общее число смертей достигло 6854. Киануш Джаханпур сообщил, что в общей сложности в Иране было обнаружено 114 533 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Он также заявил, что за последние сутки было выявлено 1808 новых случаев заражения. Джаханпур отметил, что 90 539 человек выздоровели и были выписаны из больниц с начала вспышки, добавив, что 2 758 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

По словам представителя министерства, на сегодняшний день в Иране было проведено 643 772 тестирований на выявление COVID-19.