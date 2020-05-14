Тверь, , 22:25 — REGNUM Временные ограничения в Тверской области планируется снимать поэтапно, об этом 14 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В Тверской области продолжается работа, направленная на борьбу с коронавирусом, в том числе сохраняются все ограничения, направленные на сохранение здоровья людей старшего возраста. Рекомендовано ношение в общественных местах защитных масок, обработка рук и другие меры гигиены. Снятие же ограничительных мер в регионе будет происходить поэтапно при достижении определенных показателей», — отметил Игорь Руденя.

На данные момент в Тверской области не работает около 8% занятых в малом и среднем бизнесе — более 30 тысяч человек: это, прежде всего, это туристический, гостиничный бизнес, крупные торговые центры, предприятия общественного питания.

В то же время работают все органы государственной и муниципальной власти, медицинские учреждения, аптеки, организации жилищно-коммунального комплекса, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятия непрерывного цикла. В целом сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, общее число занятых — около 435 тысяч жителей региона. Работают крупные предприятия региона, это Тверской вагоностроительный завод (более девяти тысяч человек), группа компаний «КСК» (3,5 тысячи человек), «Волжский пекарь», «ДКС» и «Гекса-нетканые материалы». С 6 апреля в регионе работают автомастерские, магазины автозапчастей, автодилеры, хояйственные и строительные магазины, с 13 апреля возобновили работу парикмахерские, бани, в 23 апреля — прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, нотариальные контора, с 25 апреля — магазины промтоваров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, в ограниченном режиме работают МФЦ.

До 29 мая продлено дистанционное обучение в школах, учреждениях профессионального и дополнительного образования, не работают детские сады, за исключением дежурных групп. Сохраняется особый пропускной режим в городах Удомля и Конаково, в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный. На территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, все ранее принятые ограничения сохранены.