Париж, , 22:25 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончался ещё 351 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 14 мая в департаменте здравоохранения страны.

Как уточняется, общее количество подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране достигло 27 425.

Сообщается также, что за сутки в стране подтверждено 622 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев возросло до 141 356 человек.

Всего на сегодняшний день во Франции госпитализированы 20 463 пациента с коронавирусом, что на 608 меньше, чем было накануне.