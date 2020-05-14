Екатеринбург, , 22:26 — REGNUM Следственный комитет действительно начал проверку на Уральском приборостроительном заводе (Екатеринбург), где производились аппараты ИВЛ, которые могли стать причиной двух пожаров. Об этом сообщает пресс-служба АО «КРЭТ» (туда входит завод; АО же находится в составе госкорпорации «Ростех»).

"Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе», — передаёт ТАСС слова пресс-службы.

В организации предпочли отказаться от дальнейших комментариев по ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе производятся аппараты ИВЛ. Они могли стать причиной пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, есть погибшие. Росздравнадзор приостановил обращение данного оборудования в России.

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