Рига, , 22:13 — REGNUM Служба финансовой безопасности (FID) Латвии в ходе исследования пришла к выводу, что обращающиеся в индустрии азартных игр деньги используются для легализации преступных доходов. Об этом сообщила руководитель FID Илзе Знотиня в интервью агентству ЛЕТА.

«Мы провели исследование о связи азартных игр с процессом легализации средств, полученных незаконным путём. Изучая оборот наличных денег в этой индустрии, мы, к сожалению, видим, что они используют это для легализации средств. Результатами своей работы, полученными фактами мы делимся со всеми правоохранительными органами», — сказала Знотиня.

Знотиня не исключила изменения в регулирующей эту сферу правовой базе, с целью усиления борьбы с отмыванием средств. Соответствующие предложения и информация направлены правительству, отметила она.

Напомним, в Конституционном суде Латвии рассматривается законность запрета азартных игр в интернет-среде на время введения режима ЧС.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.