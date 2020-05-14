Липецк, , 22:09 — REGNUM В Липецке главврачи областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф и областной клинической больницы 13 мая получили ключи от десяти реанимобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба областной администрации.

Семь из них поступило в регион за счет средств федерального бюджета, три реанимобиля купили на средства областного бюджета по поручению главы региона. В ближайшее время в регион поступят еще три автомобиля класса «С» на базе микроавтобуса «Форд». Они предназначены для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи инфекционным больным, пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение коронавирусом.

В регионе скорую медицинскую помощь оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.

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